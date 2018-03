Tegutsemine pimesoolepõletiku korral

Pimesool on väike kotjas organ jämesoole küljes. Kui see muutub põletikuliseks ja ei saa ravi, võib see rebeneda, mis on eluohtlik seisund. Alati tuleb pöörduda koheselt arsti poole, kui arvate endal või lähedasel olevat pimesoolepõletiku.

